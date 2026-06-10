В Иркутской области для борьбы с лесными пожарами вызовут искусственные дожди

— По данным на 9 июня в области действуют 22 пожара на площади более двух тысяч гектаров, на тушении работают почти 660 человек и 165 единиц техники. В воздух подняли более 50 самолетов и вертолетов. Летчики-наблюдатели будут вызывать искусственные осадки, чтобы помочь наземным группам справиться с огнем в труднодоступных местах, — рассказывают в Авиалесоохране.