В Красноярске набирают волонтеров на День молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор волонтеров на фестиваль «День молодежи — 2026», который пройдет в Красноярске 27 июня.
Стать частью команды могут молодые люди от 15 лет. Подать заявку можно до 25 июня на сайте красволонтер.рф.
Основные направления работы волонтеров — навигация гостей, помощь на тематических площадках и сопровождение билетной программы, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.
Работа добровольцев будет организована в две смены: первая будет помогать на образовательных программах, мастер-классах и интерактивных площадках, вторая — сопровождать концертную программу.