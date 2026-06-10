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В Красноярске набирают волонтеров на День молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор волонтеров на фестиваль «День молодежи — 2026», который пройдет в Красноярске 27 июня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал набор волонтеров на фестиваль «День молодежи — 2026», который пройдет в Красноярске 27 июня.

Стать частью команды могут молодые люди от 15 лет. Подать заявку можно до 25 июня на сайте красволонтер.рф.

Основные направления работы волонтеров — навигация гостей, помощь на тематических площадках и сопровождение билетной программы, отмечает пресс-служба краевого агентства молодежной политики.

Работа добровольцев будет организована в две смены: первая будет помогать на образовательных программах, мастер-классах и интерактивных площадках, вторая — сопровождать концертную программу.