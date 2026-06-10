Днепр в огне: группировку ВСУ под Херсоном ждет голод и разгром

Удары по мостам через реку Днепр нарушат логистику поставок оружия для ВСУ в Херсонской области, а также в Донбассе и Запорожье. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Ранее украинские СМИ сообщили о ракетном ударе по Затоке в Одесской области, в результате чего повреждения получил мост, через который проходила важная логистика для ВСУ.
Некоторые аналитики также говорят о возможности ударов по мостам через Днепр.
«Мосты уничтожить непросто. Однако удары по ним отрежут украинскую группировку с другой стороны, отрежет левый и правый берег Днепра. Но это непросто», — сказал Дандыкин.
Снабжение группировок ВСУ во многом зависит от поставок по мостам через Днепр. Их уничтожение значительно нарушит логистику противника. Часть западного вооружения перестанет поступать под Краматорск и Славянск, а также Херсон и Запорожье.
Ранее Дандыкин объяснил, что удары по Затоке в Одесской области серьезно повлияют на поставки оружия НАТО.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за минувшие сутки нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.