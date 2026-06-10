Уроженец одной из республик России незаконно оформил документы для получения на Колыме детских выплат на своих шестерых детей. Он был зарегистрирован в поселке Ягодном Магаданской области, проживая при этом в южном регионе. Злоумышленник получил выплаты на сумму более 1 млн 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Многодетный отец незаконно получил более миллиона рублей выплат на детей на Колыме
Уроженец одной из республик России незаконно оформил документы для получения на Колыме детских выплат на своих шестерых детей. Он был зарегистрирован в поселке Ягодном Магаданской области, проживая при этом в южном регионе. Злоумышленник получил выплаты на сумму более 1 млн 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Мужчине грозит до десяти.