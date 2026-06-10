Эксперт Тыринова рассказала, почему горожане чаще страдают аллергией

Она отметила, что сама пыльца также сорбирует на себе химические вещества, что существенно меняет ее аллергенные свойства. Эксперт отметила, что для того, чтобы подготовиться к отпуску в другой климатической зоне, нужно внимательно изучить календарь цветения растений в этом регионе, при возможности попросить в гостинице номер без ковров и перьевых подушек.