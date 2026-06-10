В Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружен новый для науки вид гриба

В Сихотэ-Алинском заповеднике ученые обнаружили новый для науки вид гриба. Он опасен для реликтового рододендрона.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника, ученые еще год назад нашли на реликтовом родондроне опасный гриб. По их предположениям, это была инвазивная сифертия азалий (Seifertia azalea) — патогенный гриб, уже признанный карантинным организмом в Европе. Углубленные исследования показали, что находка совершенно новая и ранее не была известна науке.
«Новый вид получил название Seifertia sikhotensis — в честь Сихотэ-Алиня, где собран типовой материал. До этой находки весь род Seifertia насчитывал лишь три вида — все связаны с рододендронами. Открытие сделано совместно учеными Ботанического института РАН и научными сотрудниками Сихотэ-Алинского заповедника». — рассказали в пресс-службе учреждения.
Новый гриб практически не отличается от Seifertia azalea — они оба оставляют на листьях, почках и ветвях рододендрона черные выросты, похожие на булавки. Разграничить виды удалось только по ДНК.
«Нуклеотидные последовательности образцов из Сихотэ-Алиня не совпали ни с одним из известных видов рода и оказались генетически самостоятельными. Это позволило авторам предположить, что Seifertia sikhotensis не был завезен человеком», — добавили в заповеднике.
На тех же популяциях рододендрона ученые нашли второй гриб — Synnemapestaloides rhododendri, впервые зарегистрированный в России. До сих пор этот гриб был известен только из Японии.
Всего за последние семь-восемь лет грибы поразили три из пяти известных популяций рододендрона Фори в заповеднике.