В Сихотэ-Алинском заповеднике обнаружен новый для науки вид гриба

Как сообщили «РГ» в пресс-службе Сихотэ-Алинского заповедника, ученые еще год назад нашли на реликтовом родондроне опасный гриб. По их предположениям, это была инвазивная сифертия азалий (Seifertia azalea) — патогенный гриб, уже признанный карантинным организмом в Европе. Углубленные исследования показали, что находка совершенно новая и ранее не была известна науке.