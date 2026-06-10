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Эксперт предупредил новосибирцев о росте цен на бензин и дизель

За неделю цены на бензин и дизель подскочили на 5−8 рублей.

Источник: Reuters

В Новосибирской области начали сказываться последствия дефицита автомобильного топлива, вызванного атаками дронов на российские НПЗ. Читатели Сиб.фм сообщают, что за неделю цены на бензин и дизель подскочили на 5−8 рублей.

Президент ассоциации «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких в интервью изданию предупредил о дальнейшем ухудшении ситуации. По его словам, с мая производители уже 8−9 раз повышали отпускные цены, а на бирже топливо часто невозможно купить.

Летние месяцы обещают быть крайне сложными, и не исключено повторение кризиса осени 2025 года, когда заправки региона перестали продавать отдельные марки бензина.

Лацких посоветовал новосибирцам брать топливо в канистрах в поездках на юг, чтобы избежать непредвиденных проблем.