Эксперт предупредил новосибирцев о росте цен на бензин и дизель

Президент ассоциации «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких в интервью изданию предупредил о дальнейшем ухудшении ситуации. По его словам, с мая производители уже 8−9 раз повышали отпускные цены, а на бирже топливо часто невозможно купить.