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В Красноярске за две недели выявили 13 нарушений в обращении с жидкими и твердыми отходами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последние две недели инспекторы экологического надзора выявили в Красноярске 13 нарушений, связанных с незаконным обращением с отходами. По всем фактам министерство экологии Красноярского края возбудило административные дела.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За последние две недели инспекторы экологического надзора выявили в Красноярске 13 нарушений, связанных с незаконным обращением с отходами. По всем фактам министерство экологии Красноярского края возбудило административные дела.

Нарушения фиксировали как во время рейдов, так и по сообщениям от муниципалитета, полиции, организаций и самих жителей города.

Семь случаев связаны с незаконным сливом жидких бытовых отходов в городскую канализацию. Два автомобиля, которые использовались для незаконного слива отходов, были изъяты и отправлены на спецстоянку.

Кроме того, инспекторы выявили случаи незаконного сброса строительного мусора и твердых коммунальных отходов вне специально оборудованных площадок.

В регионе продолжается работа по развитию инфраструктуры для обращения с отходами в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». За 2025 год в Красноярске оборудовали около 100 площадок для сбора ТКО и установили более 1300 контейнеров. В 2026 году эта работа продолжается во всех районах города, напомнили в мэрии.