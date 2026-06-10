В Красноярске за две недели выявили 13 нарушений в обращении с жидкими и твердыми отходами

В регионе продолжается работа по развитию инфраструктуры для обращения с отходами в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». За 2025 год в Красноярске оборудовали около 100 площадок для сбора ТКО и установили более 1300 контейнеров. В 2026 году эта работа продолжается во всех районах города, напомнили в мэрии.