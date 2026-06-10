Более 1,2 тыс жителей края старшего поколения воспользовались сертификатами на спорт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 1263 жителя региона в первом полугодии 2026 года воспользовались сертификатами на спорт.
Самыми популярными направлениями стали свободное плавание и групповые занятия аквааэробикой.
Лидерами по посещаемости оказались бассейны в Боготоле, Зеленогорске, Красноярске, Норильске. Бассейн спортивного комплекса «Олимп» в Ачинске заявился на оказание услуг лишь недавно, поэтому в число посещаемых пока не вошел. Доля занимающихся в бассейнах составила 86% от всех, кто воспользовался сертификатами. Групповые занятия на спортивных объектах Красноярска, Лесосибирска и Назарова выбрали 14% участников.
Программа сертификатов действует в рамках движения «Сибирское долголетие» и предусматривает несколько направлений на выбор: групповые занятия общефизической подготовки, йогой или пилатесом, а также аквааэробику и свободное плавание.
Основная цель программы — выработать у людей старшего поколения привычку регулярно заниматься физкультурой. Это в свою очередь внесет вклад в увеличение числа жителей края, систематически занимающихся спортом, до 70% к 2030 году. Такую задачу поставили Президент страны Владимир Путин и Губернатор края Михаил Котюков, она соответствует целям нацпроекта «Семья» по сохранению жизненной активности и здоровья граждан.
Добавим, что сертификаты предоставляют по региональной госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Сертификаты, полученные в первом полугодии, действуют до 30 июня текущего года. Второй этап выдачи начнется в августе 2026 года.
Узнать больше о проекте можно на сайте министерства спорта Красноярского края. До 1 сентября 2026 года Минспорта региона принимает заявки. К участию в отборе приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предлагают групповые занятия физкультурой или самостоятельные занятия плаванием.