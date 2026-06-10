Более 1,2 тыс жителей края старшего поколения воспользовались сертификатами на спорт

Лидерами по посещаемости оказались бассейны в Боготоле, Зеленогорске, Красноярске, Норильске. Бассейн спортивного комплекса «Олимп» в Ачинске заявился на оказание услуг лишь недавно, поэтому в число посещаемых пока не вошел. Доля занимающихся в бассейнах составила 86% от всех, кто воспользовался сертификатами. Групповые занятия на спортивных объектах Красноярска, Лесосибирска и Назарова выбрали 14% участников.