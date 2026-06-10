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В США отложили процесс по делу об убийстве беженки с Украины

Окружной суд США приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении ДеКарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве беженки с Украины Ирины Заруцкой.

Окружной суд США приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении ДеКарлоса Брауна-младшего, обвиняемого в убийстве беженки с Украины Ирины Заруцкой. Причиной стало заключение специалистов о том, что мужчина в настоящее время не способен участвовать в судебном процессе.

Как следует из материалов суда, федеральные эксперты из Бюро тюрем Министерства юстиции США пришли к выводу, что психическое заболевание и нарушения психики обвиняемого не позволяют ему полноценно понимать происходящее и участвовать в собственной защите.

Согласно американскому законодательству, обвиняемый может предстать перед судом только в том случае, если его состояние позволяет осознавать суть разбирательства и взаимодействовать с адвокатами. До восстановления такой способности судебный процесс не может быть продолжен.

В связи с этим Браун будет признан недееспособным для участия в разбирательстве и направлен в специализированное охраняемое медицинское учреждение, где пройдет лечение под наблюдением специалистов.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года в общественном транспорте города Шарлотт. По версии следствия, 34-летний бездомный мужчина нанес 23-летней Ирине Заруцкой множественные ножевые ранения. После произошедшего его задержали и предъявили обвинение.

Судебные документы указывают, что дальнейшая судьба уголовного дела будет зависеть от результатов лечения обвиняемого. После проведения медицинских процедур специалисты должны будут определить, способен ли он в будущем участвовать в судебном процессе и отвечать по предъявленным обвинениям.

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