Приморские вузы вошли в число лучших в России по 13 направлениям подготовки

Самые высокие зарплаты оказались у выпускников ТГМУ выпуска 2023 года — более 114 тысяч рублей. Следом идут молодые специалисты морской отрасли и ДВФУ, который к тому же стал лидером по всей России в магистратуре по направлению «Физика и астрономия».