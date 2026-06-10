Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморские вузы вошли в число лучших в России по 13 направлениям подготовки

Рейтинг составили по трудоустройству и зарплатам выпускников.

Источник: Комсомольская правда

Четыре университета укрепили свои позиции в национальном рейтинге подготовки кадров. Сразу 13 образовательных направлений попали в пятерку лучших по стране, основываясь на данных о трудоустройстве выпускников в Приморье. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Эксперты оценивали данные людей, которые завершили очное обучение два года назад. В список сильнейших образовательных организаций попали ДВФУ, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Морской университет имени Невельского и Владивостокский государственный университет.

Самые высокие зарплаты оказались у выпускников ТГМУ выпуска 2023 года — более 114 тысяч рублей. Следом идут молодые специалисты морской отрасли и ДВФУ, который к тому же стал лидером по всей России в магистратуре по направлению «Физика и астрономия».

«Проще говоря, если программа попала в ТОП — значит, ее выпускники действительно востребованы на рынке труда и хорошо зарабатывают», — рассказали в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.

Регион продолжает усиливать свои позиции как ключевой образовательный центр Дальнего Востока. Высокий уровень доходов подтверждает высокое качество подготовки молодых специалистов в сферах высоких технологий, морской отрасли, педагогики и медицины.