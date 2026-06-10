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Готовятся к катастрофе: США строят новый самолет Судного дня для спасения

ВВС США запросили у Конгресса 2,2 млрд долларов на создание нового самолета Судного дня. Генерал Попов заявил, что это может быть сигналом подготовки к масштабному конфликту, и объяснил, почему старые самолеты не спасти модернизацией.

Источник: Аргументы и факты

ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку нового самолета Судного дня. Речь идет о создании воздушного командного пункта E-4C. Это решение в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

«Я соглашусь, что это может быть подготовкой к чему-то глобальному. США понимают, что военно-политическая обстановка в мире нагнетается и ухудшается», — отметил генерал.

Попов подчеркнул, что самолёты Судного дня необходимы для президента и министра обороны как самое защищённое и технологичное воздушное судно.

«У всех командующих есть подобные самолетыы, целая система. Поэтому для первого лица и министра обороны два-три новых самолета просто необходимы. Слишком давно они у них эксплуатируются. Хотя налет не очень большой там, но лучше их заменить», —.

По словам генерал-майора, замена самолетов Судного дня необходима в том числе и по причине развития электроники.

«Появились новые системы навигации, радиоэлектронного противодействия и связи. Всё это “втолкнуть” в старые машины при модернизации либо невозможно, либо получается очень дорого — там же все коммуникации перекладывать надо. Даже дизайн салонов нужно менять», — пояснил Попов.

Генерал добавил, что производство самолета с нуля в итоге оказывается дешевле и технологичнее, чем глубокая переделка устаревших судов.

«В этом случае, скорее всего, новый аппарат с нуля создать дешевле. Хотя цена модернизации обычно намного ниже, но у них богатое государство. Модернизированные самолёты могут оставить низшему звену управления, а высшему руководству сделают новые», — заключил генерал-майор.

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