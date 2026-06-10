«Казахстан может играть на уровне Венгрии»: футболист сборной прокомментировал легендарную встречу

«Две игры на выезде дались чуть тяжело — промежуток времени слишком короткий, плюс постоянно были в дороге. Мы знали, что Венгрия — хорошая сборная. Вышли, настроились. У нашей команды есть характер, и это самое важное. Сказался фактор выездного поля, да и венгры объективно сильны. Есть над чем работать. Но главное — и мы, и соперник почувствовали, что мы можем играть на этом уровне. Да, нам тяжелее, у них класс может быть чуть выше, но у нас есть характер. Должен признать: судить нас должны арбитры из Азии в том числе, которые знают нашу сборную. Когда работают судьи из Европы в матчах против европейских команд — это не совсем приятно. Мы любим Казахстан, будем биться за страну всегда и до последнего. Просто так никому ничего не отдадим. Свой гол я посвящаю супруге. Она родила мне третьего ребенка — дочь. Я ее очень сильно люблю», — заявил Сергей Малый в интервью пресс-службе КФФ.