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«Казахстан может играть на уровне Венгрии»: футболист сборной прокомментировал легендарную встречу

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый дал комментарий по поводу поражения от команды Венгрии (1:3) в товарищеской игре, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, футболист «Ордабасы» рассказал о тяжелом графике команды, а также обратил внимание на спорные судейские решения.

«Две игры на выезде дались чуть тяжело — промежуток времени слишком короткий, плюс постоянно были в дороге. Мы знали, что Венгрия — хорошая сборная. Вышли, настроились. У нашей команды есть характер, и это самое важное. Сказался фактор выездного поля, да и венгры объективно сильны. Есть над чем работать. Но главное — и мы, и соперник почувствовали, что мы можем играть на этом уровне. Да, нам тяжелее, у них класс может быть чуть выше, но у нас есть характер. Должен признать: судить нас должны арбитры из Азии в том числе, которые знают нашу сборную. Когда работают судьи из Европы в матчах против европейских команд — это не совсем приятно. Мы любим Казахстан, будем биться за страну всегда и до последнего. Просто так никому ничего не отдадим. Свой гол я посвящаю супруге. Она родила мне третьего ребенка — дочь. Я ее очень сильно люблю», — заявил Сергей Малый в интервью пресс-службе КФФ.

Ранее мы писали о том, как товарищеский поединок в венгерском Дебрецене завершился победой хозяев со счетом 3:1.

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