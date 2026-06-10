На Красноярской ГЭС после модернизации досрочно ввели в эксплуатацию гидроагрегат № 3

На Красноярской гидроэлектростанции, входящей в энергетический холдинг Эн+, досрочно завершена модернизация восьмого по счету из двенадцати гидроагрегатов.
До начала модернизации гидроагрегат № 3 отработал более 50 лет. Работы заняли полгода и выполнялись в рамках программы «Новая энергия». Теперь оборудование вновь введено в работу.
Ключевым результатом стало качественное технологическое обновление: на гидроагрегате установили новое рабочее колесо уникальной конструкции, заменили блочный трансформатор. Это позволит увеличить выработку электроэнергии при работе обновленного блока на 2,7% и повысить его надёжность.
«Новое рабочее колесо с уникальным профилем лопастей разработали российские инженеры. Эта конструкция позволила повысить кавитационную стойкость, снизить вибрации и шумность, увеличить коэффициент полезного действия гидроагрегата, а также обеспечить выдачу большей мощности при пониженных напорах. Последнее особенно важно для производства электроэнергии в маловодные годы. Масса рабочего колеса — 240 тонн, максимальный диаметр — 8,5 метра, а высота — 4 метра», — напомнили в пресс-службе ГЭС.
Новый силовой трансформатор российского производства оснащён современной системой онлайн-мониторинга для оперативного контроля его состояния. Его доставка и монтаж из-за значительных габаритных размеров и веса стали сложной логистической и инженерной задачей. Вес трансформатора в транспортном состоянии составляет более 300 тонн, а длина и высота соответственно 10 и 4 метра.
Модернизация всех двенадцати гидроагрегатов Красноярской ГЭС завершится к 2031 году. Инвестиции в замену рабочих колес составляют более 13 млрд. руб. Повышенный КПД новых рабочих колес позволит увеличить производство возобновляемой электроэнергии более чем на 2% и, косвенно снизить электрическую нагрузку на угольные ТЭЦ, что в свою очередь окажет положительное влияние на экологическую обстановку в регионе.
Напомним, программа модернизации «Новая энергия» — масштабный проект Эн+ по техническому перевооружению четырех крупнейших ГЭС Ангаро-Енисейского каскада: Красноярской, Братской, Иркутской и Усть-Илимской с целью повышения надёжности работы оборудования и увеличения выработки электроэнергии. Общие инвестиции в программу составят порядка 21 млрд рублей.