На Красноярской ГЭС после модернизации досрочно ввели в эксплуатацию гидроагрегат № 3

Модернизация всех двенадцати гидроагрегатов Красноярской ГЭС завершится к 2031 году. Инвестиции в замену рабочих колес составляют более 13 млрд. руб. Повышенный КПД новых рабочих колес позволит увеличить производство возобновляемой электроэнергии более чем на 2% и, косвенно снизить электрическую нагрузку на угольные ТЭЦ, что в свою очередь окажет положительное влияние на экологическую обстановку в регионе.