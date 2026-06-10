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Продавец украла 106 тысяч рублей из кассы продуктового магазина в Хабаровске

Недостачу заметил владелец точки на улице Тихоокеанской. Как выяснила полиция, 44-летняя кассирша забрала наличные из кассы и потратила на свои цели. Сейчас злоумышленница полностью погасила причиненный ущерб из личных накоплений. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.

Недостачу заметил владелец точки на улице Тихоокеанской. Как выяснила полиция, 44-летняя кассирша забрала наличные из кассы и потратила на свои цели. Сейчас злоумышленница полностью погасила причиненный ущерб из личных накоплений. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате.