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Зарплату бюджетникам в Хабаровском крае проиндексируют с 1 июля

У врачей, учителей и соцработников она увеличится на 12,5%

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 июля нынешнего года в Хабаровском крае будет проиндексирована заработная плата работников бюджетной сферы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Заложили повышение на 12,5% для учителей, врачей, воспитателей, работников культуры, социальной сферы и физкультуры. Это те специалисты, на которых держится повседневная жизнь наших городов и районов, — написал в мессенджере Макс губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По другим категориям бюджетников, чья работа не менее важна и определяет качество услуг, которые предоставляются людям, решение тоже есть. Водителям, ветеринарам, сотрудникам МФЦ и центров занятости зарплату с начала года уже подняли на 5%.

С 1 июля для них проведут дополнительную индексацию еще на 7,1%. В итоге рост доходов за год у этих специалистов тоже составит более 12%. Это повышение затронет почти 29 тысяч человек.

Как отмечал наш Президент Владимир Путин, рост зарплат напрямую зависит от производительности труда, эффективной организации производств. Поэтому в Хабаровском крае работаем над развитием экономики, совершенствуем меры поддержки, чтобы качество жизни людей росло.