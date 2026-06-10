Какой церковный праздник 10 июня

10 июня 2026 года, в среду, выпадающую на период Петрова поста, православные верующие соблюдают строгий постный устав. Поскольку среда является еженедельным постным днем, ограничения в этот день более суровые, чем в другие дни Апостольского поста (например, во вторник или четверг). Согласно монастырскому уставу, разрешена пища без растительного масла — хлеб, овощи и фрукты. Православная церковь в этот день чтит память ряда святых разных эпох и стран, а также совершает празднования в честь двух икон Пресвятой Богородицы. Святые дня 10 июля в православной церкви совершается память следующих угодников Божиих: Преподобный Никита исповедник, епископ Халкидонский (IX). Защитник православной веры от ереси иконоборчества, за это был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку. Но несмотря на это сохранил верность истине. При жизни отличался милосердием, помогал нищим, привечал странников в своем мире, заботился о сиротах и вдовах, вступался за обижаемых. Священномученик Евтихий, епископ Мелитинский (I). Проповедовал христианское учение в городе Мелитине (Турция), укрепляя веру среди местного населения. Посвятил свою жизнь распространению Евангелия и защите христиан от гонений в эпоху ранней Церкви. Мученица Еликонида Солунская (244). За открытое исповедание христианской веры подверглась пыткам, но осталась невредимой. Это сподвигло многих свидетелей обратиться ко Христу. Была обезглавлена. Святитель Герман, епископ Парижский (576). Основатель аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Отличался милосердием и боролся за чистоту веры. Святитель Игнатий, епископ Ростовский (1288). Рано принял иночество и за свои добродетели был поставлен архимандритом, а затем епископом. Основатель Троицкого монастыря при впадении реки Шексны в Белоозеро. Святитель Геронтий, митрополит Московский и всея Руси (1489 год). Выдающийся церковный деятель эпохи становления русского централизованного государства. Своей деятельностью способствовал духовному укреплению единого Русского государства. Прославился благочестивой жизнью. Преподобная Елена Дивеевская (1832). Одна из первых сестер Дивеевской обители. Отказалась от дворянской жизни, приняла подвиг юродства и посвятила себя служению Богу. Кроме того, в этот день чтут мученицу Еликониду (244), священномученика Елладия епископа (VI—VII), преподобномучеников Макария, Дионисия, священномученика Николая диакона, мучеников Игнатия и Петра (1931), преподобномученика Ираклия, исповедника (1936), преподобномученицу Гермогену (1942). Празднования в честь икон Божией Матери 10 июля установлено празднование в честь двух образов Пресвятой Богородицы. Никейская икона Божией Матери. С этим образом связано предание: воин-иконоборец бросил в икону камень, а затем стал топтать ее ногами. После чего во сне ему явилась Богородица и предрекла гибель, что и случилось. Чухломская (Галичская) икона Божией Матери. Чудотворная святыня была явлена преподобному Авраамию Галичскому в 1350 году. С умилением и благодарностью он принял образ и построил на благословенном месте часовню, в которую перенес икону. Впоследствии преподобный Авраамий основал еще несколько монастырей, последним из основанных был Чухломский возле города Чухломы. По названию этой обители подвижника стали называть Чухломским, а икона получила название Галичская-Чухломская.