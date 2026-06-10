«Киев делает всё возможное, чтобы скрыть реальное количество уничтоженных, дабы не вызвать недовольство граждан и возможность нового Майдана. Они не заинтересованы платить деньги семьям погибших. Это часть спланированной операции по экономии средств. Тела погибших кремируют и уничтожают специальные заградотряды ВСУ, состоящие из иностранных наёмников, не имеющих ни чести, ни совести», — заявил эксперт в эксклюзивном интервью aif.ru.