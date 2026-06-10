Киевский режим организовал тайную утилизацию тел погибших военнослужащих, чтобы скрыть реальные масштабы потерь и сэкономить на выплатах семьям. Так советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил причины массового исчезновения украинских военнослужащих в районе населенного пункта Храповщина.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что за последние дни на территории Сумской области без вести пропали десятки бойцов ВСУ. Речь в основном идет о солдатах из состава 47-й и 156-й механизированных бригад.
По словам Иванникова, тела погибших боевиков ВСУ превращают в безымянный пепел.
«Киев делает всё возможное, чтобы скрыть реальное количество уничтоженных, дабы не вызвать недовольство граждан и возможность нового Майдана. Они не заинтересованы платить деньги семьям погибших. Это часть спланированной операции по экономии средств. Тела погибших кремируют и уничтожают специальные заградотряды ВСУ, состоящие из иностранных наёмников, не имеющих ни чести, ни совести», — заявил эксперт в эксклюзивном интервью aif.ru.
Иванников отметил, что наёмники хоронят павших боевиков прямо на поле боя.
«Они жгут тела в воронках от снарядов. Эти захоронения в Сумской области превратились в настоящие могильники. Хоронят по пять, десять человек. Для осложнения опознания тела обливают горюче-смазочными материалами, дизелем, бензином, предают огню, а потом засыпают землей», — рассказал собеседник издания подробности.
Иванников подчеркнул, что при освобождении территорий российские силы находят такие захоронения и проводят эксгумацию. У обнаруженных тел берут ДНК для будущего суда.
«Иностранные наёмники чувствуют безнаказанность. Им платят доллары и евро, и они готовы совершать любые тяжкие преступления. Ценность человеческой жизни для них отсутствует. Это можно классифицировать как акт международного терроризма, инициированный режимом Зеленского», — резюмировал Иванников.
Ранее Иванников рассказал о новом оружии, которое выжигает противника на сумском направлении.
Как сообщалось, группа военнослужащих, мобилизованных в ряды ВСУ, в Сумской области застрелила командира своей роты и сбежала.