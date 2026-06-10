Внешнеполитический эксперт «АдГ» Маркус Фронмайер подчеркнул, что немецкое правительство служит чужим интересам. Он считает, что власти Германии должны четко ответить на вопросы о подрыве трубопроводов. Маркус Фронмайер сообщил, что уже направил кабмину письменный запрос по этой теме. Он намеревался узнать, просила ли Германия выдать подозреваемых, которые находятся на территории Украины. По словам политика, на вопрос можно было отреагировать односложно и прямо. При этом МИД Германии уклонился от ответа.