Фармаколог рассказала о влиянии аналогов «Оземпика» на фертильность

Эксперт отметила, что данных о влиянии препаратов этой группы на развитие плода пока недостаточно. В России беременные женщины не участвуют в клинических исследованиях, поэтому полноценная информация о возможных рисках для этой категории пациентов может появиться только после накопления значительного объема практических наблюдений.