Фармаколог рассказала о влиянии аналогов «Оземпика» на фертильность

Применение препаратов для снижения массы тела из группы агонистов рецепторов ГПП-1, включая средства на основе семаглутида и широко известный препарат «Оземпик», может приводить к повышению фертильности у женщин. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявила заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Евгения Ших.
По словам специалиста, у пациенток репродуктивного возраста на фоне такой терапии уменьшается инсулинорезистентность и восстанавливается овуляция. В результате женщины, ранее испытывавшие трудности с зачатием из-за избыточной массы тела, могут столкнуться с неожиданным наступлением беременности.
Эксперт отметила, что данных о влиянии препаратов этой группы на развитие плода пока недостаточно. В России беременные женщины не участвуют в клинических исследованиях, поэтому полноценная информация о возможных рисках для этой категории пациентов может появиться только после накопления значительного объема практических наблюдений.
Отдельно внимание было обращено на условия хранения лекарств. Британский врач общей практики Асима Ханиф предупредила, что высокая температура способна снижать эффективность ряда медикаментов, включая инсулин, препараты на основе семаглутида, антибиотики, средства для лечения астмы, антигистаминные препараты, антидепрессанты и лекарства для контроля артериального давления.
Для сохранения свойств медикаментов специалист рекомендовала использовать специальные термосумки и изотермические контейнеры, особенно во время поездок и в периоды жаркой погоды. Большинство лекарственных средств рекомендуется хранить при температуре не выше 25 градусов.
Специалисты также напоминают, что пациентам, получающим терапию препаратами группы ГПП-1, следует внимательно соблюдать рекомендации лечащего врача и сообщать ему обо всех изменениях состояния здоровья, включая вопросы, связанные с планированием беременности или ее возможным наступлением во время курса лечения.
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