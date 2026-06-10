16 детей заболели в лагере под Красноярском: корпус закрыли на карантин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае проверяют массовое заболевание детей в оздоровительном лагере «Сокол».
Вчера, 9 июня, за медицинской помощью обратились 16 воспитанников лагеря. У детей зафиксированы признаки острой кишечной инфекции. Один ребенок госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные находятся на амбулаторном лечении.
Самый тревожный факт — все заболевшие отдыхали в одном корпусе. Сейчас его закрыли на семидневный карантин. В помещениях проводят дезинфекцию, кварцевание и проветривание.
Под наблюдение родителей передали 87 детей.
Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. По предварительным данным ведомства, заболевание не связано с питанием в лагере и может расцениваться как занос инфекции в учреждение.
Проверку также организовала прокуратура. Специалисты оценят соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и условия пребывания детей в лагере.
Кроме того, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.