Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о подписании контракта с Ливо

«Человек, который забивает по 50 голов за сезон, не может нам не помочь. Ливо играл со многими нашими ребятами, завоёвывал Кубок Колдера в Американской хоккейной лиге. Он многих знает, его многие знают. Будет интересно посмотреть на Ливо в составе “Авангарда”», — приводит слова Шарипзянова «Матч ТВ».