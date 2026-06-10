Капитан «Авангарда» Шарипзянов высказался о подписании контракта с Ливо

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил подписание контракта с канадским нападающим Джошуа Ливо. По словам защитника, опытный форвард поможет команде усилить атакующую линию.
«Человек, который забивает по 50 голов за сезон, не может нам не помочь. Ливо играл со многими нашими ребятами, завоёвывал Кубок Колдера в Американской хоккейной лиге. Он многих знает, его многие знают. Будет интересно посмотреть на Ливо в составе “Авангарда”», — приводит слова Шарипзянова «Матч ТВ».
Напомним, официально о заключении контракта с 32-летним канадским форвардом пресс-служба клуба объявила 9 июня. Соглашение рассчитано на один сезон.