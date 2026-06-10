Секреты из прошлого: актриса Любовь Аксенова раскрыла шокирующие подробности

В интервью Аксенова поделилась, как в тот момент она чувствовала себя абсолютно растерянной и не знала, как реагировать на происходящее. «Я не знала, что сказать, как дать отпор», — призналась актриса. Этот инцидент стал для нее серьезным испытанием, которое заставило закрыться в себе и не делиться своими переживаниями с окружающими.