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КСИР рассказал о последствиях ударов США по Ирану и об ответе иранских военных

КСИР: Иран атаковал 5-й флот США в Бахрейне в ответ на удары американских ВС.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные атаковали при помощи БПЛА расположенные в Бахрейне силы 5-го флота Соединенных Штатов. Эта атака предпринята в ответ на удары США, информирует иранский телеканал Press TV.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — сказано в публикации на сайте этого СМИ.

Также телеканал приводит сообщение КСИР об ударах по нескольким базам США в регионе. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил релиз, в котором сказано о разрушении двух водных резервуаров и повреждении телекоммуникационной мачты после атак США.

Напомним, ВС США атаковали ряд объектов Ирана в ответ на инцидент с американским вертолетом.

Накануне Трамп заявил, что вся инфраструктура Ирана может быть уничтожена в случае, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном.

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