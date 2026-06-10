КСИР рассказал о последствиях ударов США по Ирану и об ответе иранских военных

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», — сказано в публикации на сайте этого СМИ.
Также телеканал приводит сообщение КСИР об ударах по нескольким базам США в регионе. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил релиз, в котором сказано о разрушении двух водных резервуаров и повреждении телекоммуникационной мачты после атак США.
Напомним, ВС США атаковали ряд объектов Ирана в ответ на инцидент с американским вертолетом.
Накануне Трамп заявил, что вся инфраструктура Ирана может быть уничтожена в случае, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном.