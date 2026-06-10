КСИР рассказал о последствиях ударов США по Ирану и об ответе иранских военных

Также телеканал приводит сообщение КСИР об ударах по нескольким базам США в регионе. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил релиз, в котором сказано о разрушении двух водных резервуаров и повреждении телекоммуникационной мачты после атак США.