Оружие НАТО превратили в пыль за секунды: точный удар остановил атаку на РФ

Так эксперт прокомментировал налет БПЛА в ночь на 9 июня. В частности, дроны были сбиты в небе на Тульской, Орловской и Воронежской областями. Если в Туле и Орле обошлось без повреждений инфраструктуры и ранений граждан, то в Воронеже беспилотник угодил в многоквартирный жилой дом в самом центре города — рядом с университетом и совсем недалеко от здания областного правительства. Аппарат пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть. Трех мирных местных жителей задело осколками.