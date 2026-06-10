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Оружие НАТО превратили в пыль за секунды: точный удар остановил атаку на РФ

Эксперт Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru сказал, каким будет ответ на атаки дронов ВСУ городов России.

Источник: Аргументы и факты

Ответом на атаки беспилотников ВСУ российских регионов является методичное и комплексное уничтожение производственной и энергетической инфраструктуры противника. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru сказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Так эксперт прокомментировал налет БПЛА в ночь на 9 июня. В частности, дроны были сбиты в небе на Тульской, Орловской и Воронежской областями. Если в Туле и Орле обошлось без повреждений инфраструктуры и ранений граждан, то в Воронеже беспилотник угодил в многоквартирный жилой дом в самом центре города — рядом с университетом и совсем недалеко от здания областного правительства. Аппарат пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть. Трех мирных местных жителей задело осколками.

«Ответом на удары является продолжение методичной работы по освобождению территории, укрепление многоэшелонной системы противодействия дронам deep strike (удары по объектам в глубине обороны). Кроме того, это последовательное уничтожение заводов по производству дронов, складов с оружием, а также объектов топливно-энергетического комплекса противника», — отметил Кондратьев.

Ранее Кондратьев сообщил, откуда ВСУ атаковали Воронеж, где беспилотник влетел в многоквартирный дом. Также, напомним, эксперт рассказал, что ВСУ изменили тактику запуска беспилотников на регионы РФ. В основном старт дронов сейчас происходит с мобильных пунктов — с фур, а не со стационарных.

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