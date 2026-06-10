Новосибирцев предупредили о рекордной активности клещей

В отдельных зонах плотность членистоногих достигает 50 и более особей на километр маршрута. В Новосибирске обитают три основных вида переносчиков, способных заразить человека минимум девятью заболеваниями, чаще всего — риккетсиями, боррелиями и вирусом клещевого энцефалита.