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Новосибирцев предупредили о рекордной активности клещей

В отдельных зонах плотность членистоногих достигает 50 и более особей на километр маршрута.

Источник: РИА "Новости"

Минприроды Новосибирской области предупредило о рекордной активности клещей в лесопарках региона, который входит в число самых неблагополучных по инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами.

В отдельных зонах плотность членистоногих достигает 50 и более особей на километр маршрута. В Новосибирске обитают три основных вида переносчиков, способных заразить человека минимум девятью заболеваниями, чаще всего — риккетсиями, боррелиями и вирусом клещевого энцефалита.

Особую тревогу вызывают гибридные особи: они ведут себя агрессивнее обычных клещей, и учёные настаивают на их дальнейшем детальном изучении.