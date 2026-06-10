Новосибирцев предупредили о рекордной активности клещей

Минприроды Новосибирской области предупредило о рекордной активности клещей в лесопарках региона, который входит в число самых неблагополучных по инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами.
В отдельных зонах плотность членистоногих достигает 50 и более особей на километр маршрута. В Новосибирске обитают три основных вида переносчиков, способных заразить человека минимум девятью заболеваниями, чаще всего — риккетсиями, боррелиями и вирусом клещевого энцефалита.
Особую тревогу вызывают гибридные особи: они ведут себя агрессивнее обычных клещей, и учёные настаивают на их дальнейшем детальном изучении.