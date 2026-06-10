МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщило ГУМЧС России по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщило ГУМЧС России по республике.
«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.