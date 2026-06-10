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В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

В Татарстане объявили режим беспилотной опасности.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Татарстана, сообщило ГУМЧС России по республике.

«Внимание! На территории Республики Татарстан введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.