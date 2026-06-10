В США сомневаются, что NASA отправит человека на Луну в планируемые сроки

В апреле директор управления Джаред Айзекман заявил, что высадка астронавтов на лунную поверхность (миссия Artemis IV) ожидается в 2028 году.
«Думаю, что я и большинство других людей сочли бы эту дату нереалистичной», — сказал Кейси Драйер, который является ведущим аналитиком и руководителем отдела космической политики в некоммерческом Планетарном обществе.
Экс-глава коммерческого космического подразделения NASA Фил Макалистер также назвал нереальными указанные сроки. Подобную точку зрения высказал замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности в центре стратегических и международных исследований Клейтон Своуп.
Эксперты выражают сомнения, поскольку успех миссии сильно зависит от решений, принимаемых главой компании SpaceX Илоном Маском и основателем фирмы Blue Origin Джеффом Безосом. Эти организации пока не завершили разработку лунного посадочного модуля.
Также отмечается, что космический корабль SpaceX Starship неоднократно терпел неудачи во время тестовых запусков. Кроме того, в статье упоминается взрыв ракеты New Glenn Blue Origin, который причинил повреждения единственной стартовой площадке фирмы.
Помимо этого, эксперты указывают на другие факторы, которые могут повлиять на график лунной миссии. Среди них называются погодные ненастья и шатдаун правительства США.
Напомним, 9 июня NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III, в который войдут астронавты Андре Дуглас, Лука Пармитано, Фрэнк Рубио и Рэнди Бресник. Она запланирована на 2027 год. Речь идёт о серии испытательных полетов перед Artemis IV.