Военнослужащий Хабаровского края за грамотные действия награждён медалью Суворова

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, старший прапорщик Александр Сиянов проявил высокий профессионализм, выдержку и самообладание при выполнении задач по техническому обеспечению подразделения.
За грамотные действия в критической ситуации он награждён медалями Суворова и «За боевые отличия» сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рота находилась в тыловом районе, старший техник занимался ремонтом закреплённой за ней техники. Как опытный мастер, он устранял все неисправности, готовил машины для выполнения боевых задач.
Колонна уже готова была выдвинуться на передовые позиции, как в районе расположения техники был обнаружен вражеский fpv-дрон. Несмотря на непосредственную угрозу удара, старший прапорщик Александр Сиянов, сохраняя самообладание, продолжил заниматься ремонтом.
Он оперативно запустил двигатель машины и лично скоординировал её срочное перемещение в укрытие за ближайшей лесополосой. После ликвидации угрозы старший прапорщик немедленно повторно осмотрел остальную технику, устранил выявленные проблемы.
Высокий профессионализм, выдержка и способность грамотно действовать в критической ситуации позволили старшему прапорщику Александру Сиянову обеспечить роте подвижность, сохранить технику, а значит и боеспособность.