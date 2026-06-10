Почему тунцы и акулы вызвали ажиотаж и панику

Более двух метров в длину и более 200 килограммов веса: в конце мая кадры с тунцами-великанами обошли интернет, и группы рыбаков, специализирующихся на троллинге, отправились на катерах вдогонку за крупной рыбой. Буквально пару дней спустя близ Путятина, в бухте Широкая, разыгрался настоящий морской бой, достойный фильма ужасов. Как и предполагали эксперты, за тунцами пошли акулы. С одной из них — опасной акулой мако — рыбаки сражались четыре часа, в итоге хищница была поймана и обезврежена.