Почему тунцы и акулы вызвали ажиотаж и панику

Чуть позднее в районе острова Путятина на борт катера вытащили огромную акулу, которая гналась за раненым тунцом. Если для рыбаков это стало сенсацией, то для учёных — обычным явлением. Тёплые течения всё чаще приносят к нашим берегам тропических гостей. Глобальное потепление постепенно меняет видовое разнообразие моря, в этом есть плюсы и минусы. Практики категоричны — «пришельцы» способны нанести непоправимый вред традиционному рыболовству.
Тунцы-гиганты в истории Приморья.
Более двух метров в длину и более 200 килограммов веса: в конце мая кадры с тунцами-великанами обошли интернет, и группы рыбаков, специализирующихся на троллинге, отправились на катерах вдогонку за крупной рыбой. Буквально пару дней спустя близ Путятина, в бухте Широкая, разыгрался настоящий морской бой, достойный фильма ужасов. Как и предполагали эксперты, за тунцами пошли акулы. С одной из них — опасной акулой мако — рыбаки сражались четыре часа, в итоге хищница была поймана и обезврежена.
«Несмотря на опасность, к нам поедут экстремалы со всех концов России, — заявил житель Большого Камня, рыбак с опытом Иван. — Вообще, таких тунцов раньше не встречали, максимум 40 килограммов. А за тунцом погналась акула, полтуловища откусила — жуткое зрелище! Между прочим, до того, как пришёл тунец, ловили горбушу и лосося. После — красная рыба пропала». По словам рыбаков, традиционный улов летней рыбалки оказался в желудке у тунцов.
Учёные Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра на запрос еженедельника ответили — факты вылова крупного тунца в водах залива Петра Великого не является ни сенсацией, ни закономерностью.
Согласно историческим фактам, случаи захода тунцов в северо-западную часть Японского моря отмечались ещё в XX веке. Эти рыбы считались одним из перспективных промысловых объектов в водах Приморья.
Так, в 1923 году владивостокское акционерное объединение «Торговый дом братьев Люри» получило право на вылов тунца в заливе Петра Великого. Но из-за недостатка промыслового оборудования и соответствующих навыков особого успеха рыбаки не добились. Известно, что в 1949 году в заливе Посьет были пойманы три экземпляра тунцов, самый крупный из которых весил 375 кг, другие — 245 и 261 кг.
«Вместе с тем отметим, что в предыдущие 10 лет в воды Приморья заходила в основном молодь тунцов, — комментирует заместитель директора — руководитель Тихоокеанского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ “ВНИРО” (“ТИНРО”) к. б. н. Алексей Байталюк. — Вероятно, численность тунцов в открытых водах Тихого океана увеличилась, а география нагульных миграций в поисках кормовой базы — расширилась».
По словам эксперта, в последние пять лет увеличилась и популяция дальневосточной сардины (иваси), которой питается тунец. Рыбы устремляются на север, достигая Охотского и Берингова морей.
Не кормите акул!
Не вызывает опасения учёных и раннее появление акул. Логично, что вслед за тунцом, который отличается высоким содержанием белка и питательной ценностью, крупные хищники заходят в воды Приморья.
«Акулы для нашего региона не являются экзотикой, — уверяет Алексей Байталюк. — В водах, омывающих берега Приморского края, встречаются особи 11 семейств акул. При этом постоянно в российских водах Японского моря обитают только два вида акул — тихоокеанская сельдевая акула и колючая акула, или катран».
Так стоит ли опасаться нашествия не только тунцов, но и акул отдыхающим на побережье? Собеседник из ТИНРО рекомендует — вне зависимости от возможного присутствия в воде опасных представителей фауны во время купания следует соблюдать разумную осторожность.
«Как правило, акулы специально не охотятся на человека, но из-за плохого зрения могут принять купающегося или дайвера за представителя ластоногих млекопитающих. Лучше всего не вступать с ними в контакт и не провоцировать назойливым вниманием. Подкармливать акул ни в коем случае нельзя, иначе вы создадите предпосылки для ассоциации человека с пищей!» — предостерёг учёный.
Случаи нападения акул на человека в Приморье пока единичны. Так, в 2011 году хищные рыбы трижды атаковали людей. Трагедия произошла в бухте Теляковского, где акула напала на 25-летнего парня. Он чудом выжил, перенеся ампутацию обеих рук. В последнее время и рыбаки, и отдыхающие за летний сезон фиксируют десятки эпизодов появления крупных акул в местных бухтах и заливах.
Приносит тёплым течением.
Известный в Приморье гидробиолог, эколог Александр Олифиренко предположил, что появление огромных тунцов может быть связано с ранним заходом тёплых масс из Цусимского пролива.
«Если тенденция увеличения температуры и более быстрого прогрева водных масс продолжится, то следует ожидать, что в акватории Приморья начнут появляться теплолюбивые виды, в том числе скумбрии, тунцы, акулы. Вероятно, больше станет кальмара, сайры, которая сегодня не является объектом для любительской рыбалки», — отметил Александр Олифиренко.
В пресс-службе Национального научного центра морской биологии ДВО РАН подтвердили — в этом году южные субтропические виды рыб зашли в приморские воды раньше обычного, уже в начале июня. До этого теплолюбивые гости навещали не раньше июля, а то и августа.
«При температуре воды около 14 градусов встречаются сардины, анчоус, скумбрия и полурыл. Удалось заметить морских коньков», — обозначил старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Владимир Шелехов, находящийся на полевых работах в районе острова Русского. Учёный объясняет ситуацию сильным и ранним переносом тёплых вод с восточной стороны Корейского полуострова.
Строго говоря, массовые заходы рыб — южных мигрантов в акватории Приморья — не новы, они встречались и в прошлом веке, — уточнили в ТИНРО. Например, в 20−30-е годы и в 70−80-е увеличилась численность дальневосточной сардины. Всего за 100-летний период наблюдений зафиксировано более 100 видов рыб из числа «южных пришельцев».
В список частых гостей приморских вод включены 13 видов: дальневосточная сардина (иваси), японская скумбрия, голубой (восточный) тунец, анчоус, пятнистый коносир, тихоокеанская сайра, лобан, полурыл, сарган, желтохвостая лакедра, гипероглиф, серый спинорог, красноногая собака-рыба.
«С учётом тенденции к потеплению очевидно, что видовое разнообразие приморских акваторий может увеличиться за счёт захода “южных мигрантов”. В последние годы отмечаются подходы очень редких ранее рыб — мелкопятнистой макрели, зеркального солнечника, морского карася», — делают вывод учёные.
Выживут ли корюшка и навага?
По мнению Александра Олифиренко, происходящие процессы могут негативно повлиять на численность традиционных холоднолюбивых видов — холоднолюбивых наваги, корюшки, лососевых пород. Действительно, любители зимней рыбалки отмечают — корюшка, а вслед за ней навага, попадается зимой всё реже, цены на сахалинскую рыбу на прилавках Приморья неуклонно поднимаются.
«На текущий момент у отраслевой науки нет оснований прогнозировать полное исчезновение в водах Приморья корюшек, наваги, лососевых и других холодолюбивых видов рыб, т. к. происходящие процессы цикличны и могут носить долгопериодный характер», — заявляют специалисты филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО»).
В качестве аргументов гидробиологи приводят данные исследований. Так, в ходе лососевой путины 2025 года в Приморском крае отмечен рекордный для региона вылов горбуши. А у корюшки и наваги есть шанс приспособиться «к климатическим изменениям». При этом учёные предполагают, что и сам человек, не экономя биоресурсы, опустошая кладовые океана, может нарушить природный баланс.
«Одни биоценозы (совокупность видов. — Ред.) сменяются другими, и вот в море это происходит быстрее, чем на суше. Большая часть обитателей подвижные, совершают массовые миграции, заходя всё дальше на север. Всё это — реакции на глобальное изменение климата, о причинах которых десятилетиями спорят учёные», — добавляет Александр Олифиренко.