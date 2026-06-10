Горят мосты: Румыния и НАТО в панике от ударов расплаты за атаки РФ

Согласно сводке Министерства обороны РФ от 9 июня, помимо атак на транспортную инфраструктуру, высокоточным ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивающие работу военных производств и переброску войск. Это создает синергетический эффект: перебрасывать резервы становится не только нечем и не по чему, но и не на чем.