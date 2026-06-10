Удары по мостам становятся ключевым элементом стратегии российских войск по изоляции врага. Методичное разрушение транспортных артерий в тылу ВСУ создает неразрешимые проблемы со снабжением передовых позиций. Новая серия прилетов в Затоке Одесской области и обсуждение перспектив уничтожения переправ через Днепр знаменуют переход к серьезному истощению логистики, делая положение украинских формирований на южном направлении критическим.
Одесская жемчужина под прицелом.
Сейчас продолжается охота за транспортным узлом, имеющим ключевое значение для южного фланга всей украинской обороны — мостом в поселке Затока Одесской области. На днях украинские СМИ подтвердили новый ракетный удар по мосту в этом населенном пункте. Это уникальное сооружение, состоящее из автомобильной и железнодорожной частей, открывает прямой путь к границам Румынии и Молдовы.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, почему мост в Затоке является нервным узлом обороны ВСУ на всем южном направлении. Снабжение группировки, противостоящей российским силам в районе Херсона и на островах в дельте Днепра, во многом завязано именно на этот маршрут.
«По мосту в Затоке удары наносят не в первый раз. Он перерезает Одесскую область на две части. Это одна из главных артерий по поставке боеприпасов, логистика для снабжения ВСУ на южном направлении будет перерезана», — заявил эксперт aif.ru.
Капитан первого ранга запаса подчеркнул, что при систематическом и успешном огневом воздействии на Затоку нарушается «румынский коридор», через который на Украину поступает значительная номенклатура западных вооружений.
«При продолжающихся ударах по Затоке враг не будет получать оружие и боеприпасы, поставляемые через Румынию на Украину», — резюмировал Дандыкин.
Цель — мосты через Днепр.
Река Днепр — естественная водная преграда, разделяющая Украину надвое. Контроль над мостами здесь равносилен контролю над снабжением целых фронтов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru подчеркнул стратегическую важность этих объектов.
По его словам, нанесение ударов по мостовым переходам через Днепр способно радикально изменить оперативную обстановку в Херсонской области и за ее пределами.
«Мосты уничтожить непросто. Однако удары по ним отрежут украинскую группировку с другой стороны, отрежут левый и правый берег Днепра. Но это непросто», — пояснил эксперт.
Даже периодическое повреждение этих переправ парализует движение тяжелой техники. Снабжение ВСУ под Краматорском, Славянском, в Запорожье и Херсоне критически зависит от функционирования этих артерий. Если мосты будут серьезно повреждены, значительная часть западного вооружения и резервов просто не сможет вовремя добраться до линии боевого соприкосновения.
Удары по инфраструктуре ВСУ.
Согласно сводке Министерства обороны РФ от 9 июня, помимо атак на транспортную инфраструктуру, высокоточным ударам подверглись объекты энергетики, обеспечивающие работу военных производств и переброску войск. Это создает синергетический эффект: перебрасывать резервы становится не только нечем и не по чему, но и не на чем.
Ракеты и беспилотники превращают логистику ВСУ в «лоскутное одеяло», вынуждая противника распылять и без того скудные запасы вооружений по окольным путям. А иетодичное разрушение мостов в Затоке и перспектива охоты за днепровскими переправами способны сыграть решающую роль в изматывании украинской группировки на южном направлении быстрее, чем тяжелые лобовые бои.