Число безработных в Пермском крае увеличилось на 7,6%

С апреля прошлого года количество безработных на территории региона увеличилось на 7,6% или на 233 человека. По данным статистического органа, в апреле этого года статус безработного в Прикамье получили 1072 человека. Размеры трудоустройства безработных составили 574 человека. Это на 18 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.