Цена на черешню в России снизилась на 24 процента с началом сезона

Цена на черешню в российских торговых сетях за последние две недели сократилась на 24 процента, до 610 рублей за килограмм. Об этом в среду, 10 июня, рассказал председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.
— Черешня — сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24 процента, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня, — объяснил эксперт.
Богданов отметил, что такая динамика характерна для всех сезонных ягод: с поступлением отечественного урожая предложение расширяется и происходит коррекция цен. В зависимости от формата магазина на полке представлено от одной до четырех позиций черешни — российской, а также из Турции, Узбекистана и Азербайджана.
Спрос на ягоды в России устойчиво растет уже несколько лет — примерно на 8−12 процентов ежегодно. Основной драйвер, по оценке АКОРТ, — тренд на здоровый образ жизни, передает РИА Новости.
По прогнозам экспертов, к концу августа цены на массовые сорта арбузов могут опуститься до 25−30 рублей за килограмм. Что будет влиять на цены в конце лета, выяснила «Вечерняя Москва».
В августе традиционно ожидается заметное снижение цен на целый ряд продуктов. «Вечерняя Москва» узнала, что подешевеет больше всего и с чем это связано.
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