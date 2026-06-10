Цена на черешню в России снизилась на 24 процента с началом сезона

— Черешня — сезонная ягода, и ее цена снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сдвинулся ближе к июню, и с поступлением первого отечественного урожая цена пошла вниз. За две недели черешня в крупных торговых сетях подешевела на 24 процента, с 800 рублей за килограмм в конце мая до 610 рублей в начале июня, — объяснил эксперт.