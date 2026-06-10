В Иркутской области продолжает снижаться конкуренция за рабочие места

В Приангарье второй месяц подряд падает конкуренция за рабочие места. По итогам мая на одну вакансию приходится 10 резюме. Аналитики hh.ru пишут, что рынок труда остается сбалансированным, дефицит кадров сохраняется только в отдельных сферах. Единственная отрасль, где работодателям по-прежнему не хватает людей, — медицина и фармацевтика. Там на одну вакансию всего 3,5 резюме.