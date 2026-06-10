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Красная икра нового улова уже шокирует рекордной ценой

Стоимость килограмма свежезаготовленной икры чавычи на Камчатке доходит до 13 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Красная икра нового улова на Камчатке побила рекорды по цене на фоне большого спроса. Во Владивостоке свежезаготовленная икра появится на днях в небольших количествах и будет доступна только очень обеспеченным людям. Цена килограмма икры нерки первоначально ожидается на уровне 8−8,5 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Как сообщил «Интерфаксу» (18+) руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев, по данным на 9 июня 2026 года икра чавычи нового улова на Камчатке продается по цене 13 тысяч рублей за килограмм, что является абсолютным рекордом для начала лососёвой путины, икра нерки — по 7 тысяч рублей. Первоначально цены на икру чавычи стартовали с уровня около 9,2 тысяч рублей, затем начали резко расти.

В то же время икра прошлогоднего улова стоит вдвое дешевле.

В июне 2024 года килограмм свежей икры чавычи на Камчатке стоил 8,8 тысячи рублей, в 2025 году — на тысячу рублей больше.

К рекордному росту цен в 2026 году привела совокупность ряда факторов. «Во-первых, высокий спрос в начале сезона. Во-вторых, небольшой прогнозируемый объем вылова лососей в 2026 году, он существенно меньше показателей прошлых сезонов. В-третьих, системная работа по пресечению торговли немаркированной продукцией», — пояснил Александр Савельев.

На Дальнем Востоке стартовала красная путина, ждём икру.

С 1 июня вылов лососёвых стартовал на Камчатке, где добываются основные объемы рыбы.

С 1 июня 2026 года вылов частично начался на Камчатке, где добываются основные объемы дальневосточных лососёвых. По прогнозу науки, добыча в этом году составит 227 тысяч тонн.

«Соответственно, если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в этом году будет заготовлено не более 8,2 тысячи тонн, что почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году, и на 1,7 тысячи тонн ниже показателя 2024 года. Рекордные цены июня в районах заготовки икры наглядно демонстрируют растущую тенденцию стоимости деликатеса, в предстоящее полугодие тренд, безусловно, сохранится и в европейских регионах может достичь 15 тысяч рублей за килограмм», — дал неутешительный прогноз эксперт.

Самой популярной икрой является икра горбуши и кеты. В массовых объемах деликатес появится ближе к концу июня.