Красная икра нового улова уже шокирует рекордной ценой

«Соответственно, если прогноз оправдается на 100%, то красной икры в этом году будет заготовлено не более 8,2 тысячи тонн, что почти на 4 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году, и на 1,7 тысячи тонн ниже показателя 2024 года. Рекордные цены июня в районах заготовки икры наглядно демонстрируют растущую тенденцию стоимости деликатеса, в предстоящее полугодие тренд, безусловно, сохранится и в европейских регионах может достичь 15 тысяч рублей за килограмм», — дал неутешительный прогноз эксперт.