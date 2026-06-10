Под ограничения могут попасть книги Пушкина и научные издания вузов

В Минцифры отмечают, что существующая практика применения законодательства может затронуть не только современные издания, но и произведения классической литературы. В качестве примера в докладе упоминаются книги Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также широкий круг научной и образовательной литературы.