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Под ограничения могут попасть книги Пушкина и научные издания вузов

Необоснованное применение законодательства о нежелательных организациях и иностранных агентах может привести к изъятию значительной части библиотечных фондов.

Необоснованное применение законодательства о нежелательных организациях и иностранных агентах может привести к изъятию значительной части библиотечных фондов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отраслевой доклад Минцифры, подготовленный при участии представителей издательской отрасли и книжной торговли.

Согласно документу, под ограничения потенциально могут попасть до 15% фондов публичных и научных библиотек. В муниципальных библиотеках этот показатель, по оценкам авторов доклада, способен достигать 70%.

В Минцифры отмечают, что существующая практика применения законодательства может затронуть не только современные издания, но и произведения классической литературы. В качестве примера в докладе упоминаются книги Александра Пушкина и Михаила Лермонтова, а также широкий круг научной и образовательной литературы.

Особую обеспокоенность вызывает судьба учебных пособий, диссертаций и научных работ, в которых используются материалы зарубежных университетов, признанных нежелательными организациями. Кроме того, ограничения могут распространяться на труды исследователей, связанных с такими учебными заведениями.

В докладе подчеркивается, что действующие нормы затрагивают не только книги, написанные авторами, признанными иностранными агентами. Под ограничения также могут подпасть издания, где такие лица выступали в качестве переводчиков, иллюстраторов, составителей или авторов вступительных статей.

Авторы документа обращают внимание, что речь идет о большом массиве произведений, имеющих культурную, научную и просветительскую ценность. В связи с этим представители отрасли считают важным выработать единообразный подход к правоприменительной практике, который позволит соблюдать требования законодательства без риска утраты значительной части библиотечных и образовательных фондов страны.

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