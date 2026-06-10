Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предлагают снизить ставку ипотеки для многодетных до 2%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Условия ипотечного кредитования для многодетных семей должны быть более выгодными, в том числе стоит снизить для них ставку до 2%.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Условия ипотечного кредитования для многодетных семей должны быть более выгодными, в том числе стоит снизить для них ставку до 2%.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко: «Я считаю, что процент должен быть снижен еще больше, чем до 4%, — до уровня дальневосточной ипотеки, 2% для многодетных семей».

По словам общественника, эта мера необходима, поскольку «большой семье всегда сложнее взять кредит, и доходы иногда не позволяют даже обеспечить первоначальный взнос».

В числе других эффективных инструментов поддержки Рыбальченко обозначил жилищно-накопительные и кредитные кооперативы, а также субсидирование найма.