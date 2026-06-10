В России предлагают снизить ставку ипотеки для многодетных до 2%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Условия ипотечного кредитования для многодетных семей должны быть более выгодными, в том числе стоит снизить для них ставку до 2%.
Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко: «Я считаю, что процент должен быть снижен еще больше, чем до 4%, — до уровня дальневосточной ипотеки, 2% для многодетных семей».
По словам общественника, эта мера необходима, поскольку «большой семье всегда сложнее взять кредит, и доходы иногда не позволяют даже обеспечить первоначальный взнос».
В числе других эффективных инструментов поддержки Рыбальченко обозначил жилищно-накопительные и кредитные кооперативы, а также субсидирование найма.