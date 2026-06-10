В России предлагают снизить ставку ипотеки для многодетных до 2%

Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко: «Я считаю, что процент должен быть снижен еще больше, чем до 4%, — до уровня дальневосточной ипотеки, 2% для многодетных семей».