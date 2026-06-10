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В Красноярском крае изменится график работы ЗАГСов из-за праздников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отделах ЗАГС региона идет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В отделах ЗАГС региона идет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России.

11 июня рабочий день в ЗАГСах сократят на один час, а 12 июня все отделы будут закрыты — это официальный праздничный выходной.

13 июня в Красноярске продолжат работу два отдела:

— отдел ЗАГС по Советскому району на проспекте Металлургов, 37а;— Дом семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г.

С 15 июня большинство отделов ЗАГС вернутся к обычному графику работы, кроме тех, которые будут принимать посетителей 13 июня.

В агентстве ЗАГС также напомнили, что многие услуги доступны онлайн через портал Госуслуг.

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