На улицы Красноярска выходят все больше косарей

Темпы покоса травы в краевом центре постепенно увеличиваются. Как сообщили в пресс-службе специализированного автотранспортного предприятия (САТП) Красноярска, рабочие приводят в порядок городские газоны, обочины и разделительные полосы. Скошенную траву сразу собирают и вывозят. Накануне 74 дорожных рабочих САТП стригли газоны на улицах Речная, Брянская, Обороны, Шахтеров, Лесопарковая, Байкитская, Академика Киренского, Дзержинского, Лесников, Карла Маркса и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».