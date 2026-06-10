Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицы Красноярска выходят все больше косарей

Темпы покоса травы в краевом центре постепенно увеличиваются. Как сообщили в пресс-службе специализированного автотранспортного предприятия (САТП) Красноярска, рабочие приводят в.

Темпы покоса травы в краевом центре постепенно увеличиваются. Как сообщили в пресс-службе специализированного автотранспортного предприятия (САТП) Красноярска, рабочие приводят в порядок городские газоны, обочины и разделительные полосы. Скошенную траву сразу собирают и вывозят. Накануне 74 дорожных рабочих САТП стригли газоны на улицах Речная, Брянская, Обороны, Шахтеров, Лесопарковая, Байкитская, Академика Киренского, Дзержинского, Лесников, Карла Маркса и проспекте имени газеты «Красноярский рабочий».