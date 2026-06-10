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Стрельба в Киеве: кровь льется уже в самом центре Украины

Эксперт Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал, что вооруженные стычки внутри подразделений ВСУ в зоне СВО вскоре могут перекинуться и в Киев. Гражданское противостояние набирает обороты.

Источник: Аргументы и факты

В рядах украинских формирований нарастает межнациональная рознь. Выходцы с Западной Украины целенаправленно уничтожают русскоязычных сослуживцев с юго-востока, отправляя их на самые гибельные задания. Так советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил причины массового исчезновения украинских военнослужащих в районе населенного пункта Храповщина в Сумской области.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что за последние дни на сумском направлении без вести пропали десятки бойцов ВСУ. Речь в основном идет о солдатах из состава 47-й и 156-й механизированных бригад.

Иванников отметил, что помимо российских ударов, потери ВСУ растут и из-за вооруженных стычек внутри подразделений. По словам эксперта, конфликт на национальной почве приобретает необратимый характер и угрожает самому государственности Украины.

«Между боевиками нередко возникают стычки на национальной почве. Выходцы с Западной Украины уничижительно относятся к жителям восточных и юго-восточных регионов, считая их “недоукраинцами”. Русскоязычные боевики получают продовольствие, технику и боеприпасы по остаточному принципу, что вызывает вооруженные конфликты», — пояснил Иванников в эксклюзивном интервью aif.ru.

Собеседник издания отметил, что спецоперация лишь обнажила глубокий раскол в украинском обществе.

«Западные боевики делают всё, чтобы послать русскоязычных сослуживцев на самые опасные задания. Те же, понимая, что их просто губят, начинают испытывать ответную ненависть. В ход идет огнестрельное оружие. Счет погибших от таких междоусобиц в каждом подразделении идет на десятки», — подчеркнул эксперт.

По мнению Иванникова, эта тенденция в ближайшее время может дестабилизировать центральную власть.

«Процесс необратим, и скоро он докатится и до Киева. Речь идет о будущей гражданской войне», — заключил эксперт.

Как сообщалось, группа военнослужащих, мобилизованных в ряды ВСУ, в Сумской области застрелила командира своей роты и сбежала.