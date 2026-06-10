Press TV: ВС Ирана атаковали несколько баз США в регионе

В материале сказано, что об этом заявил Центральный штаб военного командования Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия».
«В ответ на агрессию… несколько баз США в регионе подверглись мощной атаке со стороны героической армии Исламской Республики Иран и храбрых воинов Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.
В Иране отметили, что ВС США «следует знать, что если они повторят любую агрессию против Ирана, то по выбранным целям в регионе будут нанесены более серьёзные и обширные удары».
В КСИР заявили, что атаковали беспилотниками силы 5-го флота США в Бахрейне.
Кроме того, в Корпусе стражей исламской революции рассказали, что в результате ударов Соединённых Штатов по Ирану была повреждена телекоммуникационная мачта в Сирике и разрушены два водных резервуара.
Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились. Накануне Трамп заявил, что вертолёт Apache AH-64 был сбит Ираном.
По данным Axios, Соединённые Штаты осуществили удары по территории Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что военные не оставят ни одно нападение без ответа. В КСИР заявили, что Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке в ответ на удары США.