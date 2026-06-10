Количество дипфейков в России выросло вдвое с начала года

Кроме того, в первом квартале 2026 года зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая «Макс». Пользователям стали поступать сообщения якобы от знакомых с просьбой перейти по ссылке. Такая ссылка ведет на фишинговый сайт, и после авторизации злоумышленник получает доступ к аккаунту. По данным Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, 20,8% всех обращений в первом квартале пришлось именно на такие сценарии.