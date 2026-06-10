Количество дипфейков в России выросло вдвое с начала года

С начала 2026 года количество дипфейков, которые все активнее используют злоумышленники, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, следует из отчета Центра аналитики социальной инженерии и искусственного интеллекта в кибермошенничестве (ЦАСИ), работающего на базе Кибердома.
«Один из возрастающих трендов — использование ИИ в мошеннических схемах. С начала 2026 года АНО “Диалог Регионы” было выявлено более 160 дипфейков — вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Более того, на 8% увеличилось количество уникальных фейков», — говорится в отчете.
Эксперты фиксируют и смену поведенческих стратегий мошенников: они все чаще отказываются от прямых угроз и давления в пользу вхождения в доверие. Для этого злоумышленники генерируют голоса и видео, имитирующие знакомых жертве людей. Помощь в создании соответствующих скриптов оказывают специализированные чат-боты из «темного» сегмента ИИ.
«За два года дипфейков стало в 26 раз больше, а их качество настолько улучшилось, что созданный современными ИИ-моделями контент уже неотличим невооруженным глазом от реальных видео», — отметил начальник управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.
В отчете также подчеркивается сезонность мошеннической активности. Перед 23 февраля и 8 Марта число фишинговых ресурсов увеличилось примерно в 1,8 раза. Чаще всего злоумышленники имитировали соцсети и мессенджеры (более 40% случаев), финансовые сервисы (27%) и распространяли фейковые новости (13%).
Кроме того, в первом квартале 2026 года зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая «Макс». Пользователям стали поступать сообщения якобы от знакомых с просьбой перейти по ссылке. Такая ссылка ведет на фишинговый сайт, и после авторизации злоумышленник получает доступ к аккаунту. По данным Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, 20,8% всех обращений в первом квартале пришлось именно на такие сценарии.
Появились и новые уловки. Среди них — звонки-сбросы: жертву просят назвать последние цифры входящего номера вместо кода из СМС. Параллельно киберпреступники массово атакуют пункты выдачи заказов (ПВЗ): представляясь сотрудниками поддержки маркетплейса, они проникают в IT-инфраструктуру и оформляют фиктивные возвраты дорогих товаров. Также отмечена схема с «обратным звонком»: жертве сообщают об авторизации в аккаунте через электронную подпись и предлагают перезвонить. Для таких рассылок от имени государственных ведомств используется 32 различные темы.
Аналитики ЦАСИ прогнозируют, что во втором квартале 2026 года мошенничество продолжит смещаться в сторону сложных многошаговых сценариев, основанных на управлении доверием пользователя. Следует ожидать усиления роли ИИ-контента (дипфейков и синтеза речи), а также роста числа схем, завязанных на экосистемы: связки мессенджеров, ботов, поддельных сайтов и «служб поддержки», которые создают у жертвы иллюзию полноценного легального сервиса.
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