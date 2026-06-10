Дорогу на Нефтеветке заасфальтируют во Владивостоке

Специалисты управления дорог администрации Владивостока информируют о скором старте ремонта дороги, проходящей от железнодорожного переезда на мысе Кунгасном до Моргородка. Ремонт начнётся 15 июня, в ближайший понедельник.
Общая протяженность новой асфальтированной дороги составит 4 километра. Включить её в перечень ремонта удалось благодаря поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Подрядчику, которым выступает компания «СпецСУ», нужно будет выполнить широкий спектр работ. Необходимо подготовить основание проезжей части, обустроить сети ливневой канализации, заасфальтировать дорогу, смонтировать ограждение, нанести разметку. В числе прочего будут возведены подпорные стены — эта работа будет выполнена в первую очередь.
Подпорные стены построят в районе виадука на Первой Речке.
«С 6 утра 15 июня до 23 часов 31 июля будут ограничены движение и парковка транспорта на участке от проспекта Острякова, 44а до Нефтеветки, 4а. Объехать ремонтируемый участок можно будет по проспекту 100-летия Владивостока, улицам Мыс Чумака, Мыс Кунгасный и Анисимова», — предупреждают горожан специалисты управления дорог администрации Владивостока.
Асфальт на ремонтируемой дороге будет уложен к середине ноября. В администрации напоминают, что ранее для этого участка автодороги был утвержден проект межевания территории, а также установлены красные линии.
Сотрудники городского Центра организации дорожного движения разработали проект организации дорожного движения на этом участке. Кроме того, была выполнена подготовительная работа: муниципальная служба «Содержание городских территорий» выполнила демонтаж незаконно установленных объектов, освободив земельные участки для предстоящих работ.