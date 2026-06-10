Дорогу на Нефтеветке заасфальтируют во Владивостоке

«С 6 утра 15 июня до 23 часов 31 июля будут ограничены движение и парковка транспорта на участке от проспекта Острякова, 44а до Нефтеветки, 4а. Объехать ремонтируемый участок можно будет по проспекту 100-летия Владивостока, улицам Мыс Чумака, Мыс Кунгасный и Анисимова», — предупреждают горожан специалисты управления дорог администрации Владивостока.