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За сутки в Красноярском крае потушили 24 пожара, погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые пожарные и подразделения Назаровского пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар в жилом доме.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые пожарные и подразделения Назаровского пожарно-спасательного гарнизона потушили пожар в жилом доме.

Площадь возгорания составила 111 кв. м. Во время ликвидации пожара был обнаружен погибший мужчина. На месте работали 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

В поселке Балай Манско-Уярского округа загорелся гараж. Огонь также повредил жилой дом. Общая площадь пожара составила 71 кв. м. К тушению привлекались 11 человек, в том числе добровольцы, и 4 единицы техники.

Кроме того, сотрудники пожарной службы 11 раз выезжали на тушение травы и мусора.

Предварительной причиной пожара в жилом доме стала неосторожность при курении погибшего. Причина возгорания в поселке Балай устанавливается краевым МЧС.

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