60 нарядов для детского ансамбля Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Режиссер театра и кино Юрий Муравицкий привез в Горловку (ДНР) 60 танцевальных костюмов для детей.
Ребята из Горловского ансамбля танца «Веснянка» продолжают заниматься любимым делом, даже учитывая тот факт, что их место для репетиций, родной ДК, сильно пострадал после прилета Хаймарсов. К слову, несмотря на многочисленные обстрелы города, в 2023 году «Веснянка» заняла 3-е место на Всероссийской танцевальной Олимпиаде.
Об этом сообщил ТГ-канал «Политика и общество».
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