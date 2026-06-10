60 нарядов для детского ансамбля Донбасса

Ребята из Горловского ансамбля танца «Веснянка» продолжают заниматься любимым делом, даже учитывая тот факт, что их место для репетиций, родной ДК, сильно пострадал после прилета Хаймарсов. К слову, несмотря на многочисленные обстрелы города, в 2023 году «Веснянка» заняла 3-е место на Всероссийской танцевальной Олимпиаде.