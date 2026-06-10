В Хабаровске в 2026 году заменят 8 км теплосетей на сумму 1 млрд рублей

Энергетики приступили к масштабной замене магистральных теплосетей в краевой столице. Всего в 2026 году планируется обновить порядка 8 километров трубопроводов, общая стоимость работ составит 1 млрд рублей, сообщили в компании.
На улице Запарина ведутся работы по ремонту участка тепломагистрали ТМ-25. Она снабжает горячей водой и теплом потребителей в границах от ТЭЦ-2 до улицы Кубяка. В этом году на отрезке вблизи улицы Брестской заменят 363 метра трубопроводов и строительных конструкций.
Активные работы также ведутся на улице Совхозной на участке ТМ-32, где трубопровод подвергается ускоренной коррозии из-за грунтовых вод. Здесь заменят теплотрассу на отрезке в 162 метра, обновят бетонные лотки, а также произведут отсыпку и устройство дренажа. Перед ремонтом подрядная организация организовала подачу воды по временной схеме, что позволило обеспечить потребителей горячей водой на время производства работ.
«До старта отопительного сезона предстоит выполнить достаточно большой объем работ на нескольких участках. Некоторые из них будут достаточно сложными и трудоемкими. Например, серьезная задача стоит перед нами по ремонту ТМ-17 в районе улицы Суворова. Сегодня наша главная цель — качественная подготовка к следующему отопительному сезону», — добавил Денис Козуб.