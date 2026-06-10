В Хабаровске в 2026 году заменят 8 км теплосетей на сумму 1 млрд рублей

Активные работы также ведутся на улице Совхозной на участке ТМ-32, где трубопровод подвергается ускоренной коррозии из-за грунтовых вод. Здесь заменят теплотрассу на отрезке в 162 метра, обновят бетонные лотки, а также произведут отсыпку и устройство дренажа. Перед ремонтом подрядная организация организовала подачу воды по временной схеме, что позволило обеспечить потребителей горячей водой на время производства работ.