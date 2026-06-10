Прокуратура взяла на контроль затянувшийся ремонт площади Ленина в Артеме

Во время рабочей поездки прокурор вместе со строительным подрядчиком осмотрели центральную часть площади и участок между улицами Фрунзе и Кирова. Оценив темпы и объемы благоустройства, проверяющие установили, что время на выполнение задач по национальному проекту уже истекло.