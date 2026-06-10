В Красноярском крае в ДТП водитель травмировал своих детей и сбежал

В селе Тюхтет Боготольского округа в одиночном ДТП пострадали три малолетние пассажирки автомобиля, сообщает ГАИ Красноярского края.
Установлено, что 39-летний отец не справился с управлением ВАЗ-2106 и допустил его съезд с проезжей части в кювет справа по ходу движения.
В результате происшествия различные травмы получили девочки в возрасте 5, 9 и 10 лет.
«Дети перевозились с нарушением правил перевозки. Все трое вместе с отцом были госпитализированы. Но мужчина покинул медицинское учреждение и не вернулся на место ДТП», — рассказали в ГАИ.
В отношении водителя возбудили несколько административных дел: по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки несовершеннолетних), ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим прав), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (отсутствие полиса ОСАГО), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести).
Информация о произошедшем направлена инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия мер о постановке семьи на профилактический учет.