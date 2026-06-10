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29 кг осетрины нашли в доме комсомольчанина — возбуждено уголовное дело

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя города Юности. У него дома правоохранители обнаружили 29 кг осетрины и 5,5 кг черной икры осетровых пород. По словам мужчины, все это он нашел на берегу Амура. Комсомольчанина задержали, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте особо ценных биоресурсов.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя города Юности. У него дома правоохранители обнаружили 29 кг осетрины и 5,5 кг черной икры осетровых пород. По словам мужчины, все это он нашел на берегу Амура. Комсомольчанина задержали, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте особо ценных биоресурсов.