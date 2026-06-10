Спасатели МЧС и волонтеры Национального центра помощи детям готовятся к поисковому сезону в Хабаровском крае

Волонтеры посетили поисково-спасательный отряд в селе Ракитном. Гостей познакомили с работой водолазного подразделения и кинологических расчетов, показали им аварийно-спасательную машину, оборудование и экипировку, которые используются в реальных поисково-спасательных работах. Врач ознакомил волонтеров с актуальными изменениями в алгоритмах оказания первой помощи. Также они пообщались со специалистами Центра экстренной психологической помощи МЧС России, которые рассказали, как действовать в острых стрессовых ситуациях и правильно взаимодействовать с пострадавшими. Такие мероприятия помогают сделать поиски пропавших людей более эффективными и оперативными, а значит — спасти больше жизней.